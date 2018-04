sport

– Jeg har aldri sett maken. Det er helt fantastisk at så mange deltar i barneskirennet her i sentrum. Jeg har ikke sett så mange deltakere i et barneskirenn før. Det er imponerende, sa Hans Christer Holund til speaker Christian Larsen fra Sparebank 1 Nord-Norge, som sto for onsdagens flotte arrangement i Alta sentrum.

Lokalhelten Finn Hågen Krogh lot seg også imponere av den fantastiske deltakelsen.

– Det er utrolig artig at så mange tar del i denne folkefesten. Jeg gleder meg veldig til å konkurrere i løypene i Kaiskuru. Det er gøy at vi har fått et norgesmesterskap hit opp, sa den umåtelig populære tverrelvdalingen til de mange fremmøtte.

Totalt var det 750 deltakere i alderen 1,5 til 12 år som staket seg gjennom den drøyt 600 meter lange løypa i gågata. I målområdet var det ansatte i SNN og ikke minst noen av verdens beste skiløpere som delte ut medaljer og saft til de unge deltakerne. Nevnte Hans Christer Holund, Finn Hågen Krogh, Johannes Høsflot Klæbo, Eirik Brandsdal og Simen Hegstad Krüger var noen av stjernene som kastet glans over arrangementet.

