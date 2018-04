Klare for storinnrykk

sport

I dag er det kun trening i NM-løypene i Kaiskuru, så det verste trykket lar vente på seg. Men fra torsdag til søndag er det ventet tusenvis av publikummere langs traseen. Og det til et område som ikke akkurat har flust av parkeringsplasser.

– Det er klart at det knytter seg en god del utfordringer til en slik folkefest, og transport til og fra stadion er noe vi har jobbet mye med. Det kan nemlig ikke parkeres rett ved stadionanlegget denne gangen. Landslagets smørebuss og smøreteltene til de øvrige deltakerne tar opp den nye parkeringsplassen på baksiden av speakerbygget, og det er viktig at helsepersonell, vareleveranser og slikt får fritt leide. Så vi kommer til å stenge av områdene rundt slik at vi har litt albuerom, forteller Espen Suhr, som er ansvarlig for parkering, tilbringertjeneste og annen publikumslogistikk under norgesmesterskapet i langrenn.

– Ta bussen

Arrangøren har imidlertid fått på plass tre andre parkeringsplasser i området som har plass til hundrevis av biler. Den nærmeste er på baksiden av stadion, i nærheten av Statnett. Her er det betalparkering under NM. Det er også muligheter til å parkere i Mardalsveien eller på Kronstadbanen, og spasere opp på NM-arenaen. Det koster ikke noe å benytte seg av de to sistnevnte parkeringsplassene.

– Vi er jo spreke folk her i Alta, så jeg ser ingen problemer med å sette bilen i Mardalsveien eller på Kronstadbanen. Og de som parkerer på Kronstad kan hoppe på bussen som går opp til stadion hvis det er plass, sier Suhr, som har satt opp to bussavganger fra sentrum før hver NM-øvelse. Bussene tar deg også tilbake etter at konkurransene er ferdige.

– Vi oppfordrer folk til å ta i bruk busstilbudet. Første avgang er en time før konkurransen starter, og så går den neste en halvtime senere. Dette kommer i tillegg til det ordinære busstilbudet i Alta. Skulle dette vise seg å bli veldig populært, har vi ekstrabusser å sette inn. Med bussen kommer man helt frem til stadion, opplyser han.

Håper på masse publikum

Arrangørstaben har lagt ned masse arbeid de siste månedene og ukene, og nå er NM del 2 altså like om hjørnet. Suhr og hans medhjelpere håper at altaværingene støtter opp om arrangementet selv om de ikke kan kjøre «helt til døra».

– Det er viktig at Altas befolkning stiller opp og bidrar til å lage en skikkelig folkefest. Dette er en unik mulighet til å følge noen av verdens absolutt beste skiløpere på nært hold. Vi ønsker å skape en helt spesiell ramme og atmosfære på stadion og ute i løypa, og det trenger vi hjelp til. Alt annet skal vi ha bra kontroll på, smiler Suhr, som vet at han har noen hektiske dager foran seg.

– Dette er jo OL i miniatyr, egentlig. Det er krevende å arrangere et norgesmesterskap, men vi er ikke redde for å ta på oss store oppgaver. Vi har lyktes før, og jeg føler meg sikker på at vi vil lykkes veldig godt også denne gangen. Det har vært lange dager med planlegging, rigging og uendelig mange arbeidsppgaver. Nå gleder oss bare til å komme i gang, avslutter han.