Ida trosset rasfaren og vant Gardirennet

sport

På grunn av store snømengder og fare for ras måtte arrangøren flytte Gardirennet fra skjærtorsdag til påskeaften. Det hadde aldri skjedd før i rennets 30-årige historie, så det ble et ganske spesielt jubileum. Dessverre førte det til færre deltakere, men ikke alle lot seg skremme av snømassene og faren for nye ras.

En av de få som deltok i konkurranseklassen i år var Ida Finjord. Hun gikk til topps i klasse jenter 13 år og sikret seg en velfortjent premie for godt gjennomført løp. Også broren Simen Finjord vant sin årsklasse. Det fortsatte å snø i dagene frem mot rennet, men akkurat da rennet gikk av stabelen viste værgudene seg fra en langt bedre side enn tidligere i påskeuka.

– Det ble langt færre deltakere enn tidligere, men det var forventet slik ting utviklet seg. Været kan vi dessverre ikke gjøre noe med. Hovedmålet var å få gjort unna rennet, og det klarte vi. På lørdag var det nydelig solskinn. Kald vind gjorde at det kanskje ble litt surt for enkelte, men alt i alt er vi fornøyde med gjennomføringa, forteller rennleder Maria Thomassen.

Skiløperen som gikk raskest gjennom den lengste løypa var Jarl Erik Aas fra Tverrelvdalen IL (se resultatliste nederst i saken). For øvrig var det fire av de syv deltakerne som hadde deltatt 29 ganger tidligere som gjennomførte årets renn. Roald Anthonsen, Fridtjof Olsen, Arve Berntzen og Elbjørg Olsen er dermed de historiske fire som har fullført samtlige 30 Gardirenn som har blitt arrangert.

– Totalt var det 113 deltakere i årets renn. Stengte veier og fare for nye ras må ta mesteparten av skylda for at det ikke kom flere. Vanligvis har vi rundt 30 deltakere i konkurranseklassen og over 300 som går turrennet. Usikkerheten blant folk var stor, noe som er helt naturlig slik været var denne påska. Men det ble renn og vi er glade for det, kommenterer Roald Anthonsen, som både bidrar som frivillig og er en racer i skiløypa.

Rennleder Maria Thomassen ønsker å rette en stor takk til de som jobbet nærmest dag og natt for å få får gjennomført årets utgave av Gardirennet.

– Det snødde jo til og med natt til lørdag, så løypekjørerne Frode Wilhelmsen og Arild Johansen måtte i aksjon nok en gang før vi startet. De skal ha en stor del av æren for at vi klarte å arrangere renn i år. Vi kunne heller ikke klart dette uten hjelp fra Fridtjof Olsen, Arne Kristian Vestre og Roald Anthonsen. Alle disse fem gjorde en formidabel innsats, og har gjort det i utallige år. Som ny og urutinert rennleder betyr det enormt mye å ha slike ildsjeler i arrangørstaben, fastslår Thomassen.

– Jeg vil også takke alle de andre som har bidratt på ulike måter. Det er godt å se at dugnadsånden lever i beste velgående, avslutter hun.

Resultater:

Gardirennet 2018

Lørdag 31. mars

Jenter 13 år:

1. Ida Finjord 47.45

Gutter 14 år:

1. Simen Finjord 43.46

Klasse 30-40 år:

1. Jarl Erik Aas 1.02.19

2. Tom Frode Wilhelmsen 1.03.48

3. Alexander Vestre 1.10.55

Klasse 50-60 år:

1. Hallgeir Frantzen 1.14.48

Klasse 60-70 år:

1. Fridtjof Olsen 1.16.54

Spurtpriser:

Jarl Erik Aas

Ida Finjord

Beste tremannslag:

Øksfjord IL