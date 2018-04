– Vi må se oss i speilet

sport

Altaværing og RBK-stopper Tore Reginiussen er selvkritisk på vegne av laget etter bare to poeng i seriestarten.

Han har ingen tror på at det handler om «metthet» etter tre seriegull og to NM-titler.

– Vi spiller for sakte, det er forutsigbart, vi gjør enkle feil, er på etterskudd, har store avstander i laget. Det er fakta. Det samme er tabellen: To poeng etter tre kamper for Rosenborg det er ikke bra nok, og det må vi erkjenne, sier Reginiussen til VG.

– Alle i Rosenborg må se seg i speilet, se at det vi leverer er altfor svakt, sier han til avisa.