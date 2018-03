Tore Reginiussen er blant klodens 500 viktigste spillere

sport

– Hvor fortjent det er, vet jeg ikke, men det er jo kult for en gutt fra Alta i Finnmark å komme med på en slik liste, skriver Reginiussen i en sms til VG etterfulgt av tommel opp.

Anerkjent

Han er inne på den årlige listen over «500 most important players on the planet» fra anerkjente World Soccer for første gang. Bladet har kommet ut siden 1960, og hadde et opplag på 331.000 for et par år siden ifølge Wikipedia.

Som en sentral spiller på laget som ble seriemester, og med flere godkjente landskamper, var Reginiussen en verdig vinner av prisen som årets spiller i Norge under Fotballfesten i fjor høst.

Men....

VGs journalist på internasjonal fotball, Trond Johannessen, påpeker at det er smart å ta slike type lister med mange klyper salt. Og at mye handler om å få blest om produktet, og å få med forskjellige land, som når VG lager saken du akkurat leser.

– Det er hyggelig for Reginiussen å bli lagt merke til, og han er helt klart en viktig spiller for klubb- og landslag. Men selvsagt er han ikke blant verdens 500 beste. Det er jo mange hundre spillere i troppene bare i England og Spania. Ikke alle er bedre, men veldig mange. Pengene bestemmer stort sett hvor de beste spiller, og da er de ikke i Norge, sier Johannessen, som mener kun Joshua King og Rune Almenning Jarstein av andre norske kunne inntatt en slik liste - med folk som Ødegaard, Kristoffer Ajer og Sander Berge som mulige kandidater etter hvert.