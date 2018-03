Runa ble matchvinner

sport

Altajenta Runa Lillegård scoret kampens eneste mål i EM-kvakifiseringen mot Slovenia onsdag kveld. Den kjappe Lyn-spilleren fikk nettkjenning allerede etter 13 minutters spill.

Det betyr at de norske J17-jentene er klare for gruppefinale mot England kommende lørdag. Vinneren av denne skjebnekampen får EM-billetten. Det er samtidig på det rene at de norske jentene går videre med uavgjort.

BUL-jenta Eline Hegg entret også banen i denne kampen. De to altajentene nyter stor tillit hos trenerapparatet og scoret begge i forrige kamp.