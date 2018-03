Mads ute i flere uker

sport

Ranheims kaptein Mads Reginiussen må se trønderklubbens seriestart fra sidelinjen.

Reginiussen tråkket over på mandagens trening, og ifølge adressa.no viste MR-undersøkelsen to avrevne leddbånd i venstre fot.

Det betyr et avbrekk på mellom tre til seks uker. I verste fall ryker fire seriekamper.

Heldigvis for Ranheim viste røntgenbildene at det ikke var snakk om noe brudd.

– I klassisk forstand snakker man gjerne tre-seks uker ute i sånne tilfeller. Så håper man alltid at man ender opp i nedre del av en sånn skala. Det er ingen garantier for at seks uker er nok, men som regel er det det, sier Ranheims fysioterapeut Anders Megård til Adresseavisen.

Ranheim har fått sine to første kamper i Eliteserien utsatt. Seriedebuten på øverste nivå kommer derfor hjemme mot Stabæk mandag. (©NTB)