Flytter Gardirennet

Det er skigruppa i Øksfjord IL som hvert år sørger for skifest i Øksfjordbotn, og Gardirennet har alltid blitt arrangert på skjærtorsdag i påska. Men flere ras etter de voldsomme snømengdene de siste dagene har skapt utfordringer for arrangøren, som nå har bestemt at rennet flyttes til påskeaften.

– Det har vært stengte veier på begge sider av Øksfjordbotn, så vi har kommet frem til at det beste er å flytte hele arrangementet til lørdag. Det blir ingen endringer foruten at det arrangeres påskeaften i stedet for skjærtorsdag. Vi har akkurat tatt oss ut til rennområdet med båt og scooter, og har begynt arbeidet med å legge om deler av løypa, forteller Arne Kristian Vestre i Øksfjord IL.

Utfordringene fortsatte rett etter at de kom fram til Øksfjordbotn.

– Scooteren vi bruker til å tråkka løya med tok kvelden, og vi får ikke sendt en ny fra Alta før i kveld. Men vi bruker private scootere inntil videre. Det er mye snø som må tråkkes ned, og vi må også legge om løypa litt. Det er noen steder som vi ønsker å unngå etter det formidable snøfallet. Men det er meldt finere vær inn mot helga, så vi er fortsatt trygge på at jubileumsrennet blir en suksess, avslutter Vestre.