Alta IF fikk poengene

sport

Som A-sporten skrev før siste helgs seriekamp borte mot Bravo hadde Alta IF og Sarpsborg én kamp til gode på de andre lagene i 2.divisjon menn avdeling 1. Oppgjøret ble utsatt to ganger - siste gang fordi dårlig vær tvang flyet med Sarpsborg-spillerne til å lande i Kiruna i stedet for i Alta, og fløy deretter tilbake til Oslo.

Nå har Norges håndballforbund bestemt at kampen ikke skal spilles. Sarpsborg hadde booket flybilletter med Norwegian nordover og SAS sørover, noe som gjorde at de ikke fikk refundert billettene med SAS. Så de ba forbundet om å slippe å reise til Alta igjen, noe Alta IF og etter hvert NHF sa ja til. Oppgjøret er satt til 0-IM, noe som betyr at hjemmelaget får to poeng.

– Det var egentlig en grei løsning for oss. Spillerne hadde belaget seg på at sesongen skulle være over til påske, så vi tar poengene og lar det være med det, forteller Alta IFs assistenttrener og oppmann, Knut Roger Lillemoen.

Alta IF går glipp av noen kroner på tapte billettinntekter.

– Vi har hatt 257 tilskuere i snitt denne sesongen, så det er klart at denne løsningen medfører et økonomisk tap. Det er i så fall noe vi må kreve fra Sarpsborg. Det blir opp til styret i håndballgruppa å bestemme om vi skal gå videre med dette.

Alta IF tapte 34-42 borte mot Bravo i det som søndag kveld ble sesongens siste seriekamp. Alta IF var klare for nedrykk allerede før denne matchen, men poengene de fikk tildelt mot Sarpsborg kan bli utslagsgivende. Alta IF endte på 14 poeng. Det er like mange som Avaldsnes i 2. divisjon avdeling 3, men Alta-guttene har bedre målforskjell.

– Det gjør at vi blir spurt først dersom et lag ikke vil spille i allnorsk 2. divisjon neste sesong. Men det får vi ta stilling til dersom vi får tilbudet. Da må vi ta en skikkelig runde med spillerne og finne ut om dette er noe de har lyst til. Det er ingen vits hvis ikke mange nok ønsker det, kommenterer Lillemoen.