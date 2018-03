Lovende av BUL-damene

sport

Noen uker før seriestart er det mye som tyder på at 1. divisjonslaget til BUL er i rute. I løpet av to treningskamper i Tromsø scoret jentene syv mål og slapp inn ett. Mot Fløya spilte de på en snøfylt TUIL arena og slet innledningsvis. Fløya scoret først på straffespark, men derfra og ut handlet det om om BUL som til slutt vant 4-1.

I søndagens kamp på Alfheim fulgte jentene opp med solid 3-0-seoer over 2. divisjonslaget Tromsø IL. Fine angrepskombinasjoner sørget for sjanser og mål, til tross for slitne bein etter lørdagens match.