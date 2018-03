Går for å bevilge 400.000 kroner til Arctic Race

sport

Administrasjonen foreslår at formannskapet neste uke bevilger 400.000 kroner til arrangementet, som skal hentes fra det såkalte bufferfondet. Den totale belastningen for kommunen blir på 700.000 kroner, ettersom teknisk bistand omhandler blant annet innkjøp og supplering av nytt sperremateriell og utføring av skilting på veier som skal stenges.

Sist rittet gjestet Finnmark i 2014, var også Alta en av kommunene som fikk visitt av verdens nordligste profesjonelle sykkelritt Arrangementet kringkastes verden over, med TV-sendinger til 190 land. I Norge sendes det direkte på TV2, og den samlede medieeffekten er betydelig, heter det i saksfremlegget til den politiske behandlingen.

Stor PR-effekt

Hele sirkuset er omfattende, med 180 kjøretøy som følger rytterne hver dag. To charterfly organiseres av arrangørene for å transportere sykkellagene til og fra Norge før og etter rittet. To spesialfly vil sørge for gode TV- og radiosignaler under rittet. Fire helikoptre flyr over sykkelfeltet på hver etappe og totalt jobber mer enn 1.200 personer med gjennomføringen av rittet, deriblant ca 600 frivillige. Det hele skal pågå fra 16. til 19. august, der siste etappe går fra Kvalsund til Alta. Før målgang blir det tre runder i sentrum av Alta.

– Sykkelrittet som skal arrangeres er i seg selv en stor hendelse, men selve gjennomføringen utføres av en internasjonal organisasjon som har slike store arrangementer som jobb. Kommunens bidrag til selve sykkelrittet er begrenset til teknisk bistand, samt skaffe vakter til krysningspunkter i traseen. Det er politiet som har det overordnede ansvar for sikker trafikkavvikling under rittet, heter det i framlegget, som mener PR-effekten er betydelig.

– Det vil bli viktig for vår region å markedsføre det Finnmark har å by på. Administrasjonen vurderer arrangementet som en unik mulighet for markedsføring av Alta som bosted og destinasjon for besøkende. For å få til et godt arrangement er vi helt avhengige av flere medspillere. Vi har tatt kontakt med idrettslag og vil ta kontakt med ulike kulturelle bidragsytere og næringslivet i Alta, heter det.

Styringsgruppa

Alta kommune har laget et egen styringsgruppe som skal jobber Arctic Race, som består av:

Dag Arne Johannessen, leder

Bjørn Conrad Berg, profilering.

Kjell Magne Gabrielsen, IT

Per Erik Bjørnstad, teknisk bistand

Tom-Frode Hansen sidearrangement

Eli Synnøve Hanssen, beredskap.

Tor Helge Reinsnes Moen, kulturarrangement.