Fløya - BUL 1-4:

Det nærmer seg seriestart i 1. divisjon for kvinner, og BUL er godt i gang med forberedelsene. Lørdag møtte de divisjonskollega Fløya i Tromsø, og gjestene fra Nordlysbyen vant 4-1. Guro Bell Pedersen scoret to ganger. I tillegg puttet Marie Nygård Kjellmann og unge Mari Ek Esjeholm for bossekopingene.

Viktig test for BUL-damene Seriestarten i 1. divisjon er bare tre uker unna.

BUL møter 2-.divisjonslaget Tromsø IL på Alfheim på søndag. A-sporten kommer tilbake med resultat og reaksjoner fra BUL-leiren etter denne matchen.

BUL serieåpner borte mot Nanset søndag 15. april.