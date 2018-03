Spanderer sesongkort til klubbens unge håp

sport

– Det er bare hyggelig å kunne bidra til at flere unge jenter og gutter i klubben får med seg kampene på det øverste nivået i Finnmark. Jeg synes også spillerne fortjener flere tilskuere på kamp, sier direktør Eirik Kivijervi i entreprenørbedriften Ulf Kivijervi AS, som selv har fortid som keeper i Alta IF og Gjøvik/Lyn.

Sammen med Sparebank1 Nord-Norge og Amfi Alta henter de fram lommeboka og bidrar med nødvendige tusenlapper, for at ikke Alta skal få et sviende økonomisk tap. Dermed får samtlige spillere fra aldersbestemt avdeling eget sesongkort.

Sosial arena

Alta IF håper at dette gjør at terskelen for å gå på kamp i Finnmarkshallen blir lavere. Aller helst sammen. Det vil bidra til å skape en fin sosial arena og ikke minst at det kan gi økt inspirasjon i egen treningshverdag.

– Vi er veldig takknemlig for at våre samarbeidspartnere trår til, sier arrangementsansvarlig Petter Oseberg i Alta IFs fotballgruppe.

– Uten denne drahjelpen er det vanskelig å få til et slikt tiltak, påpeker Oseberg.

Engasjementet

Banksjef Ulf Tore Isaksen i Sparebanken mener det handler om å skape engasjement og stolthet.

– Det dreier seg om å ha hjertet på utsiden av drakta. Jeg tror spillerne står på når unge spillere er på plass – og jeg tror ungdommen suger til seg holdningene og innsatsen, sier Isaksen. Det blir pluss-pluss.

– Vi vet alle hvor inspirerende det er å se sine helter i aksjon, de man ser opp til i nærmiljøet, sier olderfjordingen, med en fortid i Porsanger FK.

De rette fargene

Når tiden strekker til er både Eirik og Ulf Tore ringside på Altas hjemmekamper. De har merket seg at det tidvis kan være romslig på tribunene.

– Hvis de unge spillerne dukker opp og tar på seg klær med de rette fargene, kan det bli et godt supplement til Steinberget. Det skader ikke med heiarop og stemning, noe spillerne vil merke seg og står ekstra på, er teorien til den robuste eks-keeperen Kivijervi.

– Da tror jeg kanskje også foreldrene blir med. Dette er en flott og sosial happening der god fotball kombineres med kaffe og pølser. Hvis denne type vaner innarbeides, vil ungdommen bli neste generasjons tilskuere, påpeker Kivijervi.