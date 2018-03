Har ikke gitt helt opp

sport

Alta IFs håndballherrer er i utgangspunktet klare for nedrykk til 3. divisjon. De har fortsatt to kamper igjen, men har ingen mulighet til å passere Vestli som ligger rett over nedrykksstreken. Klubben har likevel ikke gitt helt opp.

– Vi har fortsatt en bitteliten sjanse til å klare oss. Hvis det er noen som trekker seg vil laget som har flest poeng i alle 2.-divisjonsavdelingene få en ny mulighet. Så vi har litt fokus på det. De kampene som gjenstår kan få betydning, så der ligger fokuset vårt nå. Vi ønsker å avslutte med stil og ta flest mulig poeng i de to siste kampene, sier Alta IF-trener Ottar Pettersen.

Sarpsborg vil ikke til Alta

Pettersens mannskap møter denne helga Bravo til «lokaloppgjør» på bortebane. Dette skulle egentlig vært sesongens siste match, men hjemmekampen mot Sarpsborg har blitt utsatt to ganger. Og det er fortsatt usikkert hva som skjer med denne bataljen.

– Norges håndballforbund har gitt klar beskjed om at kampen skal gjennomføres. Men den har ikke noe å si for Sarpsborg, som har søkt forbundet om walkover. De hadde store utgifter knyttet til forrige tur da det dårlige været tvang flyet til å snu, og klubben er derfor ikke så giret på å kjøpe inn nye flybilletter. Vi har gitt beskjed om om at det er greit for oss at vi får poengene. Det blir nemlig ikke så lett å motivere guttene til å forlenge sesongen til etter påske. Men den ballen ligger hos forbundet og Sarpsborg, så får vi bare se hva som skjer.

Labert på treningsfeltet

Han har ingen problemer med å innrømme at lufta gikk litt ut av ballongen etter at det ble klart at Alta IF må ta den tunge turen ned.

– Vi har prøvd å holde trøkket oppe på treningene, men det har naturlig nok ikke vært så enkelt. Samtidig ønsker vi å avslutte på en skikkelig måte. Det ligger en betydelig mengde prestisje i potten når Bravo står på motsatt banehalvdel, så dette er en kamp vi har som mål å vinne, forteller han.