Gjør klart til jubileum

sport

– Vi er stolte over å ha klart å holde det gående så lenge, og ser frem til jubileumsrennet torsdag i neste uke. Det har blitt en kjent og kjær påsketradisjon for mange. Vi har alltid hatt fine premier, men siden vi feirer 30-årsjubileum kan jeg love litt ekstra i premiepotten i år, sier Frithjof Olsen til A-sporten.

Har vært med siden starten

Olsen er en av to ildsjeler som har vært med en del av arrangørstaben siden oppstarten i 1989. Roald Antonsen er den andre.

– Jeg har vel vært innom alle de forskjellige ansvarsområdene i årenes løp. Eller, jeg har aldri vært tidtaker. Men ellers er det lite som er uprøvd, ler Olsen, som også er en av syv skiløpere som har gått samtlige renn. Planen er å gjøre unna renn nummer 30 på skjærtorsdag.

– Det er ikke alle år der vi som arrangerer rennet har kunne gå sammen med de andre. Men vi registrerer oss samme dag og går gjennom løypa når det passer bedre. Alle ildsjelene kan ikke være ute i løypa samtidig, smiler veteranen, som nylig har fylt 69 år.

De øvrige seks som har fullført samtlige renn er Arve Berntzen ((Øksfjord), Sigmund Danielsen (Øksfjord), Roald Antonsen (Øksfjord), Jeanette Nilsen (Alta), Jan Bartholdsen (Alta) og Elbjørg Olsen (Alta).

Testrenn i 1988

Han kan fortelle at dagens løype er litt annerledes enn den var da eventyret startet.

– Vi hadde et prøverenn i 1988 for å se om det var liv laga. Da hadde vi ingen tidtaking eller konkurranseklasse. Rundt 220-230 skiløpere møtte opp, og da bestemte vi oss for å gjøre det skikkelig året etter. Så i 1989 ble det første offisielle Gardirennet gjennomført. Den gangen hadde vi målgang oppe ved Gardibu, sier Olsen, som de senere år har funnet frem til det arrangøren mener er den beste løsningen.

– Nå er det start- og målgang samme sted. Løypa er i utgangspunktet 17 kilometer lang, men de som går lengst gjør unna deler av traseen to ganger slik at det blir 24 kilometer til sammen. Ungdommen går 10 kilometer, sier han.

Han håper at ungdommene som skal delta i NM og norgescuprennene i Alta den første helga i april bruker Gardirennet som en del av oppkjøringen.

– Jeg har fått signaler om at det kommer en del unge løpere fra Alta. Vi håper også at en del velkjente seniorer tar turen innom.

Takker de frivillige

Både Andreas Nygaard og Petter Eliassen har deltatt i Gardirennet, og begge har opplevd suksess i konkurranseklassen. Førstnevnte sikret vandrepokalen til odel og eie da han tok sin tredje Gardirenn-seier i fjor.

– Andreas har jo hatt en fantastisk sesong med seier i både Vasaloppet og Birkebeinerrennet de siste par ukene. Det hadde vært artig om han ble med også i år. Vi håper selvsagt også at Finn Hågen Krogh stiller til start en gang. Han har aldri vært her tidligere, sier Olsen, som ønsker å rette en stor takk til alle som gjør og har gjort en solid dugnadsjobb siden oppstarten for 30 år siden.

– Jeg er utrolig takknemlig for alle som hvert år sørger for en fantastisk skifest i Øksfjordbotn. Det er mange som stiller år etter år uten å kreve noe tilbake, og vi kunne ikke klart dette uten dem. Jeg skal være forsiktig med å nevne navn, for den er mange som fortjener skryt. Men jeg må nesten trekke frem Frode Wilhelmsen, som i hvert fall i 20 år har kjørt opp løypa. Det står stor repspekt av den jobben har gjør hvert eneste år, avslutter han.

Smurte seg bort

En som har latt seg imponere av det skigruppa i Øksfjord IL har fått til er Per Erik Bjørnstad. Han er løypesjef for NM i Alta, som går av stabelen 5.- til 8. april. Bjørnstad er også involvert på trenersiden i Alta IF/Nordlysbyen ski, og har også enkelte oppdrag som smører for det norske langrennslandslaget i løpet av en sesong. Ironisk nok husker han Gardirennet veldig godt nettopp fordi han gjennomførte rennet på dårlig smurte ski.

– Jeg har deltatt én gang selv, nærmere bestemt i 2001. Jeg kjente ikke løypa og hadde fått smøretips fra en kompis som visstnok hadde peiling. Det viste seg å være fullstendig skivebom. Det var en utrolig tung tur, minnes Bjørnstad, som likevel synes det er bra at Gardirennet arrangeres for 30. gang.

– Det er et bra arrangement, og de har jo hatt mange sterke navn på startstreken opp gjennom årene. Ikke minst er det et flott turrenn for familien. Jeg ville nok deltatt oftere hvis jeg og familien hadde tilbrakt påska her i nord, sier han.