Slik gjør Klæbo seg klar for NM i Alta

En video av Johannes Høsflot Klæbo som forsøker seg på altadialekt går som en farsott på nett.

Ting kan tyde på at Klæbo gjør alt han kan for å "akklimatisere" seg for Norgesmesterskapet på ski i Alta, selv om han snubler litt i ordene.

Sterke navn

Klæbo kommer også i godt selskap. Selv om fristen ikke går ut før 26. mars er det i skrivende stund 290 påmeldte, ifølge Norges Idrettsforbund.

Det skal ikke blir det helt store problemet når man ser på navnene på påmeldingslisten: Alle OL-medaljørene fra PyeongChang kommer, som Klæbo, Haga, Hegstad-Krüger og Bjørgen. I tillegg har noen amerikanske løpere meldt seg på.

– Vi vil ha et organisert opplegg gjennom skoledagen. Hele dagen vil foregå ute, forteller NM-komiteens leder Per Hindenes, som har fått løfte fra rektorene om tilstedeværelse. Skolebarna skal busses inn og ut av NM-området, både under femkilometeren for damer og 10-kilometeren for herrer fredag 6. april.