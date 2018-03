Gullrush for Alta taekwondoklubb

sport

Flere talentfulle utøvere fra Alta taekwondoklubb har vært i aksjon de siste par helgene, og spesielt Esben Ringbu Jensen har utmerket seg med en lang rekke fantastiske plasseringer. Han har tatt gull i alle sine deltakelser og ble tildelt bestemannspriser i både Barcelona og Kirkenes, opplyser Ole Christian Povenius i Alta taekwondoklubb.

– Regionslaget fra Finnmark reiste ned til Barcelona for å delta på Fuji Cup for snart to uker siden, og Alta stilte med to utøvere og én trener. Andreas Søraa Moe tok sølv i sparring, mens Esben Ringbu Jensen vartet opp med gull i både sparring og mønster. Jeg var med som trener. Delegasjonen fra Finnmark kapret 13 medaljer på 18 øvelser. Det ble fem gull, fire sølv og fire bronse. Esben Ringbu Jensen vant for øvrig bestemannsprisen i herrer 15-17 år. En vanvittig bra prestasjon av «lille» Finnmark, fastslår Povenius.

Deretter gikk turen til Kirkenes. Her ble finnmarksmesterskapet i taekwondo arrangert, og Alta fortsatte medaljesankingen. Esben Ringbu Jensen tok gull i sparring og mønster, og sikret en ny bestemannspremie i junior herrer. Kai Ronny Svane fulgte opp med gull i mønster og bronsje i sparring. Det holdt til bestemannspremie i klasse senior herrer. Vilde Danielsen tok gull i mønster og vant bestemannspris i klasse senior damer.

I tillegg til disse medaljene ble det bronse i både sparring og mønster til Kai Robert Vedel, mens Eskil Vitsø Svane klinket til med sølv i sparring.

– Det var et flott arrangement som Kirkenes-klubben stod som arrangør av. Kadettene våre var virkelig flinke og vi kommer nok til å se mange av dem på resultatlistene i framtidige konkurranser. Kadettene er unge utøver som får prøve seg i konkurranse både i mønster og sparring, men uten plassering, forteller Povenius.

Alta stilte også med fire dommere under mesterskapet, nemlig Anette Schmiz, Hilde Søraa, Tore Gundersen og Ole Christian Povenius.