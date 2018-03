Får 15.000 kr fra Ishavskraftfondet

sport

– Ishavskraft har i samarbeid med Finnmark idrettskrets etablert Ishavskraftfondet til barne- og ungdomsidrett. Formålet med fondet er å medvirke til økt aktivitet og oppslutning om barne- og ungdomsidretten i Finnmark, skriver de i en pressemelding.

Totalt syv idrettslag i Finnmark har blitt tildelt midler fra dette fondet. Blant disse finner vi Vidir islandshestklubb, som får 15.000 kroner. Idrettskretsen og Ishavskraft skriver følgende om hvorfor rideklubben fra Alta blir tildelt støtte:

– Det er ingen tvil om at medlemmene i Vidir Islandshestklubb synes hest er best. Nå ønsker de å gi andre muligheten til å oppleve gleden med hest og ridning. Klubben ønsker å invitere flyktningbarn og flyktningungdom til å oppleve islandshest på nært hold. Ved å gi de mulighet til å stelle, ri på og samarbeide med hestene håper de å kunne bidra til økt mestringsfølelse og bedre selvfølelse. Ishavskraftfondet støtter dette fine initiativet med 15.000 kroner til leie av hest og ridebane, og til innkjøp av utstyr, skriver de i begrunnelsen.

Følgende idrettslag fikk midler denne gangen:

Båtsgjord sportsklubb 9.000 kroner

Friidrettsklubben Stein 10.000 kroner

Laksefjord idrettslag 15.000 kroner

Lemmivaara klatreklubb 10.000 kroner

Tana idrettsforening 16.000 kroner

Vardø taekwondoklubb 5.000 kroner

Vidir islandshestklubb 15.000 kroner

Linda Follesø og Otilie Næss fra Finnmark idrettskrets forteller at det var kommet inn 53 kvalifiserte søknader i år, og komitéen hadde stor utfordring med å plukke ut de beste tiltakene blant veldig mange gode søknader.

– Idrettslagene som er plukket ut er godt spredt rundt i fylket og representerer ulike idretter. Felles for dem alle er at de med flotte tiltak bidrar til aktivitet og trivsel for barn og ungdom, sier Stig A. Hanssen i Ishavskraft.

Tiltakene som kan få tildelt midler bør innfri flere av følgende krav:

• Gi aktivitetstilbud til barn og unge

• Presentere noe nytt, annerledes og kreativt

• Bidra til involvering og medvirkning fra de unge selv

• Fange opp barn og ungdom som ikke deltar i tradisjonelle idretter

• Sette barn og ungdom sine behov i sentrum