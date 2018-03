Slår alle rekorder

sport

TV-programmene på NRK, egne nettsider, den massive medieoppmerksomheten og sosiale medier gir i sum voldsomme tall for vinterens vakreste eventyr.

– Vi har styrt mye av innholdet innom Facebook og tallene viser en økning på fem prosent i trafikken, til tross for at Facebook har gjort endringer som gjør det vanskeligere å nå fram, konstaterer Trond Anton Andersen, PR-sjefen som jobber gjennom hele året for å bedre grunnlag for løpets utbredelse. I Kunnskapsparken smiler teamet fra øre til øre.

Video-visninger

Det kan ikke herske tvil om at de har lyktes.

– Vi har 1,4 millioner video-visninger på 18 dager. Det gir kolossale mengder treff og besøkende, sier Andersen, som også påpeker at deltakelsen til Dallas Seavey har generert enorm interesse fra USA. Finnmarksløpet hadde da også spritet opp med engelsktalende rapporter.

Aldri vært bedre

Andersen tar også sjansen på en Samarach: – The best Finnmarksløpet ever!

– Vi føler jo hele tiden av vi forbedrer arrangementet og rammene, men i år tilsier tilbakemeldingene og egne erfaringer, at det har gått veldig bra. Det er nærmest komplett. Vi får 4,9 av 5 på skalaen vi har på tilfredshet på vår nettside, sier Andersen.

Det ble en smule frafall av spann i år.

– Mange brøt, men vi må huske på at vi i realiteten hadde to nye løp i 1200 og 500-klassen. Det gjorde det vanskeligere å beregne kreftene for mange. Fire ble syke, mens andre fikk ekstremt vanskelige forhold etter hvert, sier Andersen.

– Til neste år er alle bedre forberedt, mener han.

Trått i løypa

Til tross for knallhardt arbeid med løypene, ble det dårlig glid på grunn av kuldegrader og tørr snø.

– Det er en av tilbakemeldingene fra Dallas, påpeker Andersen, som roser de frivillige og sjekkpunktene.

– De har gjort en fantastisk innsats på sjekkpunktene, blant annet i Kautokeino og Valjok som var nye. Stemningen har også vært fantastisk langs løypa og interessen blir bare større og større, hevder Andersen.

En annen tilbakemelding er at 500-kilometeren denne gangen opplevdes mer som et langløp, ikke et etappeløp. Det er målsettingen.

Dyrene i godt hold

Framfor alt mener Finnmarksløpet at dyrevelferd settes i høysetet.

– For oss er det aller viktigst. I mål kunne vi se friske og flotte hunder, som hadde vært på en solid langtur. Det er godt å se at denne biten er bedre enn noensinne, avslutter Andersen.