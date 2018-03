Lager barnas ski-NM

sport

– Det blir et skirenn for alle barn midt i Alta sentrum. Vi kaller det Barnas NM-sprint. Deltakerne får ordentlig startnummer og medalje etterpå, sier Ulf Tore Isaksen, direktør i Sparebanken Nord-Norge i Alta.

Som hovedsponsor for NM på ski er dette et bidrag fra banken til folkefesten. Da det ble arrangert i Tromsø deltok 900. Nå håper han at det blir minst like mange i Alta når de arrangerer NM-sprint onsdag 4. april. Barnas NM-sprint skjer rett etter åpningen av NM ved utescenen ved Nordlyskatedralen.

– Vi håper på 1.000 deltakere, og med alle som kommer og heier på, kan det bli 3.000 mennesker i sentrum. Vi satser på en skikkelig folkefest, sier Isaksen.

De oppfordrer folk til å stå langs løypa og heie ungene frem.

– Foreldre må gjerne følge ungene gjennom løypa, og gjerne gå på ski selv, sier Anita Olaussen.

Hun er i bankens NM-komite sammen med Arne Clemens og Arne Mortensen.

– Vi har 40 engasjerte ansatte som deltar på dette arrangementet. De gjør en kjempedugnad, og dette er noe de gjerne vil være med på, forteller Olaussen.

Slik er rennet

Rennet går i klassisk og løypa er 900 meter lang. Den starter mellom A12 (som skal bli bankens nye lokaler) og Nordlyskatedralen, går i en sløyfe i skogen og så gjennom gågata til mål på torget.

– Jeg tror at når de passerer mål, og etterpå får medalje, vil være øyeblikket de aldri glemmer, sier Roger Finjord.

De tror det blir stor stas med ordentlig speaker ved start og mål, og et skikkelig arrangement.

For de eldste vil det nok være tidtaking og konkurranse, mens de aller yngste gjerne må ha en forelder å holde i hånda løypa rundt.

– Det er viktig å få med at all påmelding skjer på forhånd, over nett, forklarer Anita Olaussen.

De som vil delta kan melde seg på via bankens hjemmeside.

Aktiv partner

Roger Finjord er stolt over å ha en aktiv samarbeidspartner.

– Det at Sparebanken Nord-Norge også ønsker å arrangere noe selv, er gull verdt. Her lager de Barnas NM-sprint og deltar aktivt med alle ansatte. Det er utrolig flott, synes Roger Finjord, ansvarlig for folkefesten rundt NM.

– For oss handler det om å skape engasjement og bolyst, sier Ulf Tore Isaksen.

Folkefesten under NM

Det skal være en skikkelig folkefest under hele NM. Ikke bare med Barnas NM-sprint og åpningen i sentrum, men under hele arrangementet i Kaiskuru.

– Det vil skje noe hver dag på stadion, sier Roger Finjord.

– Og for de eldste deltakerne i Barnas NM-sprint, vil det også bli mulighet til å teste den ordentlige NM-langsprintløypa fredag, sier han.