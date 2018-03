– Vi vant med 20 mål. Det skal ikke være mulig i en semifinale. Helt rått!

sport

– Det har vært en eneste stor opptur for hele gruppa, sier en fornøyd trener Rune Skaufel.

– Det er bare så fantastisk hva de har klart å mobilisere i helga. Måten vi spilte på med tilnærmelsesvis 3-2-1-forsvar imponerte motstanderne, tilføyer treneren.

På bortebane

Fra å ligge på en 6. plass i grunnspillet, klarte BULs 18-åringer å spille seg til finale mot Vestre Bærum.

– Vi var på hjemmebanen til Bærum og de var veldig gira på å ta førsteplassen, sier han.

Alta-guttene ville det imidlertid annerledes.

Finalen var spennende, men Alta-laget styrte kampen og ledet med to mål til pause.

– De gjorde noen taktiske endringer etter pause. De tok ut keeper og spilte syv mot seks. Dette har vi aldri spilt mot, så det ble en utfordring. Etter noen justeringer i forsvar, klarte vi faktisk å løse det, forteller Skaufel.

Han roser laget for å beholde roen i de siste sekundene av finalen. For på stillingen 27-26, med 15 sekunder igjen, fikk hjemmelaget et angrep.

– Guttene klarte å skape et frikast fra 10 meter tilslutt. De fikk et direkte frikast som de skjøt over. Da var det bare å slippe jubelen løs, sier han.

Tøff kvart- og semifinale

BUL-guttene møtte Storhamar sitt 2.divisjonslag i kvartfinalen på lørdag. Det ble en jevn og spennende kamp hvor Storhamar fikk straffe etter ordinær tid.

– Det ble 25-25 og vi gikk rett til straffekonk.Vi scoret på alle våre muligheter, samtidig som Storhamar bommet på to. En redning og en utenfor mål. Dermed vant vi med 29-26, sier Skaufel.

Utklassing

Litt over en time senere var det semifinale mot Stavanger og det ble en utklassing.

– Guttene klarte å hente frem årets beste forsvarsinnsats. Vi vant med 20 mål. Det skal ikke være mulig i en semifinale. Det er bare helt rått, sier Skaufel.

– Guttene klarte å mobilisere og ikke minst klarte de å plassere seg på norgeskartet, legger han til.

Roser laget

Skaufel forteller at det har vært en skikkelig laginnsats og at alle har bidratt til seieren.

– Det har vært en lagseier. Alle har bidratt i alle kampene, om det er scoringer eller forsvar. Jeg er utrolig stolt. Det har vært helt rått.