Vant kraftlagsturneringen igjen

sport

I helga var det Kraftlagsturnering og BULs damelag møtte HIF-Stein til finale på søndag.

BUL - HIF-Stein 4-0

Til pause stod det 2-0 til BUL og bossekopingene hadde god kontroll igjennom hele kampen som endte 4-0 til BUL. Tone Sønvisen hadde to scoringer mens Marie Kjellmann og Lea Hunsdal Falsen scoret de to siste.

Sistnevnte ble også kåret til turneringens beste spiller og viste god form under hele turneringen.

Trener Terje Falsen er fornøyd med helga men sier de hadde noe nedturer underveis:

– Vi spilte to uavgjort i gruppespillet. Det er to kamper hvor vi er klart best, men så slipper vi inn mål på dødball.

– Men da vet vi hva vi skal jobbe med fremover, sier han videre.

Han forteller at det er BUL 2 som har stilt i turneringen med noen av de yngste spillerne fra førstelaget.

Hammerfest-laget har nylig restartet satsing på damelaget og framstår etter helga som en stor favoritt i 3.divisjon før sesongstart.

I bronsefinalen møttes IL Polarstjernen og Varden FK. Det ble for tøft for unglaget til Varden og kampen endte 10-1. Det var IL Polarstjernens Maria Baumann som ble toppscorer med seks mål i turneringen.