Herjet i finalehelga

sport

Denne helga var det siste runde i den amerikanske proffserien i scootercross og altaværingen Martin Moland og Malene Trosten Andersen, som kjører for Alta motorsportklubb når hun konkurrerer i Europa, var på plass. Denne helga var de i Lake Geneva, Wisconsin.

Natt til lørdag norsk tid var det klart for første løp og Malene Trosten Andersen tok en sterk 2.plass i finalen. I løpet av helga sikret Vadsø-jenta 2.plassen sammenlagt i dameklassen i Amsoil-serien bak kanadiske Megan Brodeur. Det var bare 40 poeng som skilte de to når helgas løp var over.

Martin Moland tok 3.plass i finalen natt til søndag norsk tid og var veldig fornøyd med dagen:

– I dag har det gått veldig bra. I første heat kom jeg på 2.plass. Jeg var rett bak første gjennom hele heatet men klarte ikke komme meg forbi. I andre heat tok jeg starten og vant, skriver han til A-sporten.

Moland sikret seg med det 4.plass i Amsoil Pro-Lite 2017/2018, bare 30 poeng bak 3.plassen.