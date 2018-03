sport

På lørdag var det duket for to hjemmekamper i BUL-hallen. Førstelaget til BUL ledet med fem mål til pause og vant til slutt med syv mål over Tromsø-laget.

BUL - TSI 29-22

BUL 2 - TSI 2 25-17

BULs Tonje Tauselv ble kampens toppscorer med hele ni fulltreffere. Bossekopingene er ubeseiret i serien og troner NordNorge-serien 3.divisjon avd.2.

Bossekop UL 2 møtte TSI 2 tidligere på dagen og BULs Sunniva Hove banket inn ti mål før sluttsignalet gikk. Jentene ledet til pause og holdt Tromsø-laget unna og vant med åtte mål.

Søndag er det duket for flere kamper i BUL-hallen. Da er det klart for siste seriekamp og førstelaget møter TSI 2, mens BUL 2 får prøve seg mot andreplassen i serien TSI. BUL 2 ligger på fjerdeplass i serien.