sport

Finnmarksløpet er snart over for denne gang og seiersseremonien for FL-1200 ble holdt lørdag.

Storfavoritten Dallas Seavey, som har vunnet Iditarod-løpet i Alaska fire ganger, kom inn på en tredjeplass. Under seremonien på lørdag roste han Finnmarksløpet og Finnmark.

– Det har vært en fantastisk opplevelse og folkene langs hele løpet har vært helt fantastisk, sa han etter å ha takket og rost teamet sitt. Seavey vant også "beste rookie"-prisen som er for beste plassering for førstegangsdeltakere.

Andreplassen Birgitte Næss, som passerte Karlsson etter Jotka men som måtte gi fra seg ledelsen inn til Alta, er enig med Seavey:

– Det har vært en utrolig reise, forteller hun til publikum, og takket sponsorer og kjæresten for støtte under løpet.

Gode ord

Vinneren av løpet, Petter Karlsson var fornøyd med årets løp tiltross for noen uforutsette hendelser og takket spesielt kjæresten for støtte og for å ha fulgt han gjennom hele løpet.

Karlsson ble også tildelt prisen for beste utenlandske kjører. På pallen hadde han med seg hunden Gaga og etter seremonien fikk de storfint besøk når statsminister Erna Solberg kom bort for å hilse.

Statsministeren åpnet seremonien med gode ord om hundekjøring og Finnmarksløpets betydning.

Hun fortalte at sporten er stor og viktig i Norge og at løpet har en naturlig og viktig plass i sporten. Videre sa hun at hun hadde fulgt løpet og at det hadde vært spesielt spennende i år.

– For de av oss som har sett på TV og fulgt løpet der så var det en veldig spennende innspurt i år, sa hun.

Rakk seremonien

Førstegangskjører Ronja Schuchert rakk akkurat seremonien og kom inn rundt klokken 12 på lørdag. Publikum stod klar til å ta henne i mot før seremonien kunne starte og alle som hadde møtt jublet når hun kom over målstreken. Schuchert fikk ikke mye hviletid før hun måtte opp å ta i mot prisen for åttendeplass i Finnmarksløpet.

Tom Frode Johansen kom over målstreken lørdags morgen til en syvendeplass og hadde mye å juble for. Han er en av tre som har fullført Finnmarksløpet 20 ganger og høstet masse rop og jubel fra publikummet som hadde møtt til seiersseremonien.

I Norgesmesterskapet var det Birgitte Næss som gikk av med seieren foran Christian Walseth og John Erik Eriksen.