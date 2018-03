Andre året på rad

sport

Lørdag var det klart for andre året med Skogen Fatbike. Etter et vel gjennomført arrangement og en ny og spennende løype er arrangøren fornøyd.

– Det har gått kanonbra, sier Jan-Olav Olsen i Nerskogen IL sykkel. Han forteller at de har hatt en 40 prosent økning på deltakelse fra i fjor.

– Det har vært mye bedre deltakelse i år. Det var 30 påmeldte og av de var det 29 som stilte til start. I tillegg er det veldig bra at det er flere kvinner som stiller. I år hadde vi fem og det er en forbedring i forhold til i fjor hvor det var en dame som stilte, legger han til.

Som i fjor var det Daniel Boberg Leirbakken fra Burfjord IL sykkel som vant rittet. På andre og tredjeplass kom Kaj Helge Helgesen, Nordlysbyen/Team Vikings og Vidar Hågensen, Tverrelvdalen IL.

Olsen forteller videre at de er veldig fornøyd med traseen i år og sier at de har fått gode tilbakemeldinger fra publikum og ryttere.

– Tilbakemeldinger fra rytterne har vært positive. Det har vært en morsom løype, men samtidig hard. Vi fikk noe nysnø som gjorde forholdene løsere så vi har hatt mannskap som har kostet og ordnet løypa, sier han og legger til at det er en veldig annerledes løype i år fra i fjor.

– I år har vi et litt annet konsept. vi har rundbaneløype. Man kommer tett på syklistene. I tillegg ser rytterne hverandre igjennom hele løypa.

Olsen sier det har vært godt med publikum og at flere har tatt med familien opp for å heie frem rytterne.

– I år har vi hatt et arrangement etter rittet hvor vi hadde en liten markering på at Nerskogen IL er 25 år. Vi håper å få til arrangement etter rittene de neste årene og, sier han.

– For barnefamiliene har vi hatt aktiviteter for barn ved siden av løypa så de kan være her samtidig. Det har gått veldig bra, legger han til.

Olsen sier de håper å få gjennomført rittet til neste år rundt samme tida og han håper selvfølgelig deltakerlista blir lengre.