NÅ: Karlsson passerer Næss på tur mot Alta

På aller siste strekning, like forbi Jotka og på vei inn mot Alta, skjedde det plutselig en dramatisk vending i FL1200.

Petter Karlsson som har ledet løpet lenge, fikk parkering på Stourojavri. GPS-trackeren til svensken ble stående i ro her lenge, mens Birgitte Næss sakte men sikkert spiste opp Karlssons forsprang.

Ifølge NRK fikk Karlsson stopp på grunn av tyvparring. Den rundt en time store ledelsen forsvant som følge av hendelsen.

Rundt klokka 19.15 passerte nåla til GPS-trackeren tilhørende Næss den som tilhører Karlsson.

Like etter tok imidlertid Karlson opp jakten på Næss, og fulgte kloss bak i bakken opp fra Stourojavri, og videre av sted mot Bollo.

Klokka 20.28 viste oppdateringen på trackingen at cirka to kilometer skiller kjørerne, Næss leder fortsatt an.

Karlsson med bedre fart

Klokka 20.56 passerte Birgitte Næss Langvannet i Bollo. Ifølge Therese Munkvold, som er på Langvannet og har full oversikt, skiller det nøyaktig ti minutter mellom Næss og Karlsson.

– Akkurat ti minutter, målt på samme punkt, sier hun.

Men om ledelsen til Næss holder, er hun ikke sikker på:

– Det gikk ikke fort med Birgitte. Petter hadde bedre fart enn henne, rapporterer Munkvold.

Passerer Næss

Munkvolds observsjoner viser seg å stemme, for da de to kjørerne passerte Sorrisniva var forspranget knappet inn til bare 200 meter. Trackingen tydet også på at Karlsson holdt høyere hastighet enn Næss langs elva.

Kun kort tid senere har Karlsson tatt igjen Næss, skal vi tro GPS-trackingen. Like over Øvre Alta, cirka klokka 22.10, tok Karlsson igjen Næss. Med kun få kilometer igjen er det duket for et realt rotterace mot målstreken.

Altaposten følger innspurten, og streamer direkte fra gågata når kjørerne nærmer seg ankomst. Foreløpig starttidspunkt på streamen er satt til klokka 21.15.

