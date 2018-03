Seavey fortsatt i tet

sport

De raskeste hundespannene i FL1200 har nå gjort unna cirka 800 kilometer av Finnmarksløpet 2018. Det vil si at de fortsatt har rundt 400 kilometer igjen til målgang i Alta sentrum.

Dallas Seavey var først inn til sjekkpunktet i Neiden onsdag morgen, og etter fire og en halv times hvile kjørte han ut som førstemann.

Petter Karlsson var en drøy time etter amerikaneren inn til sjekkpunktet, men hvilte mindre og startet ut klokken 12.56 - bare 14 minutter etter at Seavey startet på sin ferd mot Varangerbotn.

I skrivende stund er det fem kjørere foruten Seavey og Karlsson som har vært i Neiden. Mens de to sistnevnte har startet ut, hviler fortsatt Birgitte Næss, Thomas Wærner, Kristian Walseth, John Erik Eriksen og Tom Frode Johansen på sjekkpunktet.

Det kan nevnes at kjørerne i front har måtte sette mange hunder ut av spannet den siste tiden. Dallas Seavey kjørte inn til Neiden med 11 hunder. Her satte han ut tre slitne krigere slik at han nå kun har åtte (av 14) igjen. Petter Karlsson har ti hunder igjen i spannet.