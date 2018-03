Klarte NM-kravet

sport

Både Alta svømmeklubb og Nordlysbyen svømme- og triatlonklubb var på plass med mange deltakere da Arcitic Winter Swim ble arrangert i Karasjok sist helg. Nordlysbyen STK var faktisk klubben med flest approberte svømmere sammen med arrangørklubben. De hadde 23 utøvere med.

Også Alta SK markerte seg sterkt med sine 15 deltakere, og spesielt Karl André Thomassen opplevde noen meget gode dager i bassenget. Han klinket til med gull på 200 meter butterfly, og med tiden 2.17,43 klarte han også NM-kravet. Thomassen tok også gull på 200 meter fri. Klubbkompis Oskar André Ordemann Olsen tok gull på 50 meter, 800 meter fri og 50 meter butterfly.

– Det ble prestert svært bra under stevnet og det er veldig gøy å se at de minste approberte svømmerne er blitt svært gode teknisk og forbedrer tidene sine fra gang til gang. Det blir svært spennende å se hvordan disse utvikler seg framover. Samtidig prestere de eldst svært godt. Dette er et stevne hvor russerne er godt representert og hvor de ofte dominerer, forteller Mette Suhr Berg i Alta svømmeklubb.

Også Nordlysbyen svømme- og triatlonklubb er fornøyd med det som ble prestert i Karasjok.

– Det gror godt i klubben og vi har nå fin bredde i stallen med mange unge svømmere. Det er artig å se samholdet og fellesskapet mellom de eldste og yngste. Vi har mange gode forbilder. Blant de som satser hardest presteres det godt og vi hadde mange gode prestasjoner og nye rekorder i løpet av helga. At laget fungerer godt vises ved at vi vinner samtlige stafetter med gode løp. Om fire dager skal stafettlagene våre måle muskler i senior-NM i Bærum. Det blir gøy å se hvor vi ligger an i forhold til Norges beste klubber, skriver klubben på sine facebooksider.