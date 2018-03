Utfordres av Ajer

sport

Tirsdag tok landslagssjef Lars Lagerbäck ut troppen til privatlandskampene mot Australia og Albania. En av de nye spillerne i troppen er Kristoffer Ajer, som har imponert for Celtic de siste månedene. I tillegg er Iver Fossum med for første gang i troppen under Lars Lagerbäck, skriver NFF i en pressemelding.

– Både Kristoffer og Iver er litt i samme situasjon. De har spilt seg inn i lagene sine. Vi har fulgt dem og også pratet mye med Leif Gunnar. De har imponert for klubblaget og dette er gode eksempler på at hvis man gjør det bra i klubblagene har man sjanse til å komme med. Begge har kommet langt til å være så unge, sier landslagssjef Lars Lagerbäck.

Han kan også glede seg over at Alexander Sørloth har kommet godt i gang med sitt opphold i Crystal Palace.

– Ikke minst mentalt betyr det mye for en spiller å ta det steget og få spille i en stor liga. Han tok et stort steg i Danmark og har fått spilletid i Palace, sier Lagerbäck.

Totalt er 24 spillere tatt med i troppen.

– Vi brukte veldig mange spillere i 2017 og opplevde at det var en jevn standard. Nå må vi jobbe frem en stamme. Så kommer det alltid til å være åpne plasser for spillere som gjør det bra i klubblaget eller utvikler seg, sier landslagssjefen.

– Denne gangen har vi valgt å ta ut 24 spillere. Det er litt usikkerhet rundt Haitam på grunn av en lårskade. Ellers er det noen spillere som ikke er med. De som spiller i USA, noen i Tyskland og noen i Norge. Troppen er ikke låst, men vi håper å komme frem til 15-18 spillere som skal være en stamme. Det blir en liten test i disse kampene, men i juni skal det være en tropp som skal være klare til Nations League til høsten, avslutter han.

Her er Norges tropp:

Rune Almenning Jarstein - Hertha Berlin

Ørjan Nyland - Ingolstadt

Sten Grytebust - Odense

Tore Reginiussen - Rosenborg

Håvard Nordtveit - Hoffenheim

Kristoffer Ajer - Celtic

Sigurd Rosted - AA Gent

Jonas Svensson - AZ Alkmaar

Birger Meling - Rosenborg

Omar Elabdellaoui - Olympiacos

Martin Linnes - Galatasaray

Mohamed Elyounoussi - Basel

Martin Ødegaard - Heerenveen

Haitam Aleesami - Palermo

Mats Møller Dæhli - St. Pauli

Stefan Johansen - Fulham

Fredrik Midtsjø - AZ Alkmaar

Ole Selnæs - St. Etienne

Markus Henriksen - Hull

Iver Fossum - Hannover

Tarik Elyounoussi - AIK

Joshua King - Bournemouth

Alexander Sørloth - Crystal Palace

Bjørn Maars Johnsen - Den Haag