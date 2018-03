Passerte mållinja i ensom majestet

sport

De argeste konkurrentene, Solfrid Håkenstad og Ole Wingren, var på betryggende avstand. Turen fra Karasjok til Jotka og Alta ble derfor en parademarsj.

Det er ikke greit å forstå hvor Tunheim henter motivasjon og krefter fra. Han vant den lengste distansen under Finnmarksløpet både en og to ganger for over 20 år siden.

Før klokken åtte tirsdag morgen kunne han kjøre helt alene ned forbi Øvre Alta og Alta folkehøgskole, der han har hatt base i mange år.

Kjørere fra Alta Trekkhundklubb har ikke vunnet 500-klassen på mange, mange år, ikke siden Markus Leistad gikk til topps.

