– Jeg har hatt en helt fantastisk tur

– Det var en fantastisk tur. Nye tøffe spor, nye sjekkpunkter og ikke minst den gode følelsen av å være først over målstreken oppsummerer vel løpet greit for min del. Det har blitt lite søvn, men spannet har vært veldig sterkt hele veien. Dette var moro, fastslo veteranen Harald Tunheim etter at han og hundene gled over målstreken i Alta sentrum tirsdag morgen som vinnere av FL500.

Da 59-åringen ble klokket i mål klokken 07.48 var det 21. gang i karrieren at Tunheim fullførte Finnmarksløpet. Han har vunnet 1000-kilometeren fem ganger, men aldri før gått til topp på den halve distansen. Nå kan han også krysse den prestasjonen av lista.

– Jeg merket at de bak meg sakket av. Da begynte jeg å skjønne at dette kunne gå. Det var myke spor, så det var tøft å holde tempoet oppe. Men spannet mitt var som sagt helt fantastisk i dette løpet, og etter Karasjok har vi hatt bra kontroll, fortalte han.

Han utelukker på ingen måte at han vil gå for 25 fullførte løp før han gir seg.

– Man må alltid ha et mål, og det å starte i Finnmarksløpet er et mål som holder meg skjerpet hele året. Det er ikke vanskelig å motivere seg for den jobben som kreves når man elsker det man holder på med. Samtidig er det ikke bare å bestille seire i dette selskapet. Så det å bli mestvinnende gjennom alle tider er ikke noe mål for meg. Det er for langt opp til Sven Engholm som har totalt 11 seire.