– En utrolig prestasjon

sport

Hun og varaordfører Anita Håkegård Pedersen var selvfølgelig på plass da Harald Tunheim kom i mål som vinner av FL500 tirsdag morgen. Monica Nielsen gratulerte Tunheim med seieren og ga han en velfortjent krans som veteranen hang rundt hodet på lederhunden. Etterpå var hun full av beundring for det Tunheim og hundene hadde levert i årets finnmarksløp.

– Det var en utrolig sterk prestasjon. Dette var 21. gang han fullførte et finnmarksløp, og fremdeles er han en av de absolutt beste kjørerne i gamet. Slikt står det respekt av. Det var moro at en altaværing kom først i mål, og ekstra artig at det var Harald. Han har gjort så mye for hundekjørersporten generelt og Finnmarksløpet spesielt. Harald har jo fortsatt flere spann med i dette løpet, noe som viser hvor stor betydning han har for miljøet her i Alta. Dette var kjempeartig, fastslår Monica Nielsen.

Det så ut som Tunheim kom til å vinne komfortabelt, men nå viser det seg at han og spannet har levert et løp som har slått fullstendig knockout på konkurrentene. Veteranen var i mål klokken 07.48, og i utgangspunktet var det far og sønn Wingren som var de eneste som så ut til å kunne gi Tunheim kamp om seieren. Men Ronny Wingren måtte bryte på Jotka, og Ole Wingren har fått problemer med spannet.

Nå er det Solfrid Håkenstad som er ventet inn til gågata i Alta sentrum som neste kjører. Foreløpige anslag viser at klokka blir nærmere tolv før førstegangskjøreren er i mål. Også Alta-jenta Guro Krempig, som lå an til å utfordre Håkenstad, har fått problemer på strekket mellom Karasjok og Jotka. Krister Höök ligger nå best an til å ta den siste pallplassen.