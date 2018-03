Fant roen i Kautokeino

sport

Tidlig lørdag morgen ankom Ola Brennodden Sunde Kautokeino som førstemann. Mange av deltakerne i FL1200-klassen hadde åpenbart hvilt en del på sporet underveis, og det tok noen timer før sjekkpunktet ble fylt opp av slitne, men lykkelige hunder og hundekjørere. Mat, drikke og hvile var stikkordene etter mange timers kjøring fra start i Alta sentrum.

A-sporten knipset noen bilder på sjekkpunktet. De kan du se i bildeserien over. Bare bruk piltastene på tastaturet eller sveip over mobilskjermen for å bytte bilde.

Mediehuset Altapostens utsendte hadde spesielt fokus på Alta-kjørerne Hanna Lyrek og Kristian Walseth, så det ble flest bilder av disse to. Vi beklager hvis det føles litt urettferdig med tanke på alle de andre flotte deltakerne som helt klart hadde fortjent å være med i bildeserien.

Dette er for øvrig kun kjørere og hunder som deltar i FL1200. Også Finnmarksløpets 500-kilometerklasse har hatt sjekkpunkt i Kautokeino denne helga. I skrivende stund er det fortsatt rundt 30 hundespann og kjørere som hviler ved Bakteharji idrettshall.