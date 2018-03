Anna utfordret verdenseliten

sport

Anna Odine Strøm fra Alta IF hopp og kombinert har hatt en fantastisk fin stigning i prestasjonene i verdenscupen denne sesongen. Det begynte med små steg, men nå utfordrer hun verdens absolutte beste kvinnehoppere om topplasseringene.

Søndag var det klart for verdenscup i Holmenkollen, og Strøm slo til med et flott hopp på 117 meter i første omgang. Det holdt til åttendeplass. I finaleomgangen landet hun på 116 meter og passerte japaneren Yuka Seto, som kun klarte 108,5 meter. Dermed endte Alta-jenta på en flott syvendeplass, som er hennes beste verdenscupplassering i karrieren.

Det var ikke bare Anna Odine Strøm som leverte varene på hjemmebane. Den suverene verdenscupvinneren Maren Lundby hoppet hele 134 meter i førsteomgangen, og la dermed grunnlaget for sesongens niende triumf i verdenscupen. Med 126 meter i andre omgang vant hun rennet i Holmenkollen med 31,5 poeng ned til nærmeste utfordrer.

Daniela Iraschko-Stoltz fra Østerrike ble nummer to, mens japanske Yuki Ito kapret tredjeplassen.

Det gjenstår fortsatt to verdenscuprenn i tyske Oberstdorf 24.- og 25. mars før sesongen er over. Med søndagens syvendeplass klatret Anna Odine Strøm til 17. plass i sammendraget i verdenscupen for kvinner.