Alta IF rykker ned

Krøll med flybillettene gjorde at søndagens 2.-divisjonsoppgjør mellom Alta IF og Sarpsborg ble flyttet. Oppgjøret mellom Vestli og Storhamar ble imidlertid spilt til oppsatt tid, og hjemmelaget vant knepent 28-27 i Stovnerhallen. Det er veldig dårlige nyheter for Ottar Pettersen og hans mannskap.

Alta IF er nemlig fire poeng bak Vestli akkurat nå, og da hjelper det lite at Alta-guttene fortsatt har fire poeng å spille om. Vestli har slått Alta IF to ganger denne sesongen, og vinner på innbyrdes oppgjør dersom lagene har like mange poeng når status skal gjøres opp. Så Alta IF kan slå både Sarpsborg og Bravo i de gjenstående kampene uten at det vil ha noe å si for utfallet. De rykker ned sammen med bunnlaget Skarphedin og skal spille i nordnorsk 3. divisjon neste sesong.

Oslo-Studentene har forlengst vunnet serien og rykker opp i 1. divisjon. Herkules blir nummer to. Sarpsborg, LFH09 og Elverum 2 kjemper om tredjeplassen.

Alta IF møter Sarpsborg i Altahallen søndag 18. mars. Så runder de av oppholdet i allnorsk 2. divisjon med bortekamp mot Tromsø-laget Bravo helga etter.