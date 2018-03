Ola Brennodden ble historisk

sport

Hedmarkingen Ola Brennodden Sunde skrev historie i Finnmarksløpet da han som første kjører ankom sjekkpunkt Kautokeino på den nye 1.200 km-distansen grytidlig lørdag morgen.

Finnmarksløpet startet fredag kveld i Alta sentrum. 133 kilometer og drøye ni timer senere ankom Ola Brennodden Sunde Kautokeino. Som førstemann til Kautokeino overrakte varaordfører i Kautokeino, Anders Buljo, en samisk luhkka til Ola Brennodden Sunde. Luhkkaen er sydd av Margrete Siri Bals.

Sjekkpunkt Kautokeino

Det er stor lokal entusiasme over å ha Kautokeino tilbake som sjekkpunkt i Finnmarksløpet. Varaordfører Anders S Buljo mener Kautokeino er like viktig for Finnmarksløpet, som Lofoten er for Lofotfiske.

– Det er naturlig at Kautokeino er en del av løpet, kommunen utgjør jo en femtedel av hele Finnmark, sier Buljo i en pressemelding.

Kautokeino kommune er sterkt engasjert i løpet og ordfører Johan Vasara foretok den offisielle åpningen av årets løp fredag før starten. Tett og godt samarbeid med reindriften har gjort det mulig.

Deltakerne i FL-1200 kjører nå videre østover mot Kirkenes i dag og er ventet inn til mål i Alta i løpet av fredag i neste uke. FL-500 og FL-junior starter klokken 13.00 i Alta sentrum i dag.