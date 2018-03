Historisk tilbakeblikk på Finnmarksløpet

sport

Under i denne artikkelen finner du oversikten over vinnerne i de forskjellige klassene, fra første løp i 1981 og fram til 2017. Klikker du deg inn på navnene som er utstyrt med lenke, finner du enten link til vår artikkel skrevet i forbindelse med målgang eller et referat fra vår omtale av det aktuelle løpet.

26. februar 1981 omtaler Altaposten for første gang Finnmarksløpet. I en artikkel fremgår det at det historiske løpet med start lørdag 28. februar starter i Gargia, får til Karasjok og med retur til Gargia.

– Det er en strekning på omlag 230 kilometer, og ruten som er valgt går langs den gamle ferdselsvegen mellom Alta og Karasjok, heter det i artikkelen.

Alta trekkhundklubb og Arne Oddvar Nilsen hadde allerede da håp om at «forsøket» skulle bli godt mottatt, og at løpet skulle bli en årlig hendelse.

I artikkelen fremgår det at reglene for historiens første Finnmarksløp var noe annerledes enn hva vi ser i dag. Det ble nemlig arrangert både tur- og konkurranseklasser. Den enkelte fikk selv disponere kjøringen som han/hun selv ønsket, med overnatting på fjellstuene.

Til sammen seks spann stilte til start; tre større spann med henholdsvis elleve, syv og fem hunder, og for øvrig mindre spann med to-tre hunder.

Historiens første Finnmarksløp ble vunnet av , som brukte 35 timer og 19 minutter på turen Gargia-Karasjok-Gargia. Conny Bergstrøm tok andreplassen, han kom inn 21 minutter etter Engholm, skriver Altaposten i en oppsummering etter løpet.

Finnmarksløpet 1.000/1.200 kilometer (FL1000 / FL1200)

2017: Petter Jahnsen

2016: Petter Karlsson

2015: Sigrid Ekran

2014: Sigrid Ekran

2013: Thomas Wærner

2012: Inger-Marie Haaland

2011: Roger Dahl

2010: Ralph Johannessen

2009: Inger-Marie Haaland

2008: Harald Tunheim

2007: Tore Bergby

2006: Harald Tunheim

2005: Roger Dahl

2004: Bjørnar Andersen

2003: Rune Johansen

2002: Rune Johansen

2001: Robert Sørlie

2000: Kjetil Backen

I 2000 ble Finnmarksløpet profesjonalisert. Åpen klasse (FL-1000) ble endret fra 12 til 14 hunder. Siden 2000 har det ikke vært gjort endringer hva angår størrelsene på spann.

1999: Robert Sørlie

1998: Harald Tunheim

1997: Harald Tunheim

1996: Harald Tunheim

1995: Robert Sørlie

1994: Sven Engholm

1993: Sven Engholm

1992: Roger Dahl

I 1992 ble åpen klasse begrenset til 12-spann, og distansen ble utvidet til nærmere 1.000 km.

1991: Sven Engholm

1990: Sven Engholm

1989: Stein Håvard Fjestad

1988: Sven Engholm

1987: Karl Petter Beldo

1986: Stein Håvard Fjestad

1985: Sven Engholm

Fram til 1985 var det bare en klasse. Fra 1985 ble det konkurrert i en åpen klasse og en begrenset klasse (6-spann). Begge klasser kjørte samme løype.

1984: Sven Engholm

1983: Sven Engholm

1982: Sven Engholm

1981: Sven Engholm

Finnmarksløpet 500 kilometer (FL500)

2017: Elisabeth Edland

2016: Ole Sigleif Johansen

2015: Elisabeth Edland

2014: Ronny Wingren

2013: Milos Gonda

2012: Katy Meier

2011: Elisabeth Edland

2010: Ole Wingren

2009: Arnt Ola Skejrve

2008: Jan Vidar Dahle

2007: Elisabeth Edland

2006: Erle Frantzen

2005: Hilde Askildt

2004: Stein Are Harder

2003: Dag Torulf Olsen

2002: Markus Kyrre Leistad

2001: Dag Torulf Olsen

2000: Abner Hykkerud

I 2000 ble Finnmarksløpet profesjonalisert. 8-spann klassen (FL-500) fikk løpslengden satt til pluss minus 500 kilometer.

I 1998 og 1999 ble det ikke kjørt i 8-spann klassen.

1997: Abner Hykkerud

1996: Rune Johansen

1995: Eirik Nilsen

1994: Karl Petter Beldo

1993: Eirik Nilsen

1992: Eirik Nilsen

I 1992 ble begrenset klasse gjort til en 8-spann klasse. Samtidig ble de to klassene splittet, og fikk hver sin løype. I 1992 kjørte 8-spann klassen ei løype på 400 kilometer, denne ble utvidet til 600 kilomter i 1993.

1991: Jan Arne Jakobsen

1990: Torgeir Øren

1989: Egil Olli

1988: Arne Oddvar Nilsen

1987: Arne Oddvar Nilsen

1986: Sven Engholm

1985: Arne Oddvar Nilsen