Flytter kappkjøring

sport

Den planlagte verdenscupen i reinkappkjøringen under Borealis vinterfestival flyttes fra motorbanen på Kvenvikmoem til idrettsparken i Kautokeino.

– Vi har jobbet hele uka med banen, men har nå fått beskjed om at den flyttes kommende søndag, bekrefter prosjektleder Ole Sarilla.

Han sier det er trykket opp plakater og markedsført i programmet, i tillegg til at banen er klargjort, så vi har ikke kjennskap til årsaken, sier Sarilla, som forteller at den første runden med kappkjøring gikk sist søndag.

Arrangør John Isak Sara forteller at dommerne satte ned foten etter arrangementet sist søndag. Banen er ikke god nok.

– Det har ikke noe med innsatsen til banemannskapet å gjøre, men handler egentlig om snømangel. Vi har opplevd det tidligere, reinen skyr markører, men trenger enten gjerde eller dyp snø ved siden av selve banen, sier Sara.

Han mener også markedsføringen var for dårlig i første runde.

– Det var ikke så mange som kom. I Kautokeino ligger alt klart og interessen er langt større, påpeker han.

Etter at det er innført begrensninger for flytting av rein over grensene, ligger det an til at bare de norske ekvispasjene deltar.

– Da er potensialet bare 20-25 deltakere, sier Isan.