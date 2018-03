Utsetter seriekamp

sport

Serieåpninga mellom Ranheim og Brann førstkommende lørdag går som planlagt. Den neste seriekampen for Mads Reginiussen & co må imidlertid flyttes, melder Norges fotballforbund.

– NFF har besluttet at to av kampene i 2. serierunde utsettes. Kampene det gjelder er Sandefjord-Ranheim (flyttes til onsdag 11. april klokken 18.30) og Stabæk-Start (flyttes til torsdag 12. april klokken 18.30), melder fotballforbundet i en pressemelding.

– Bakgrunnen er den ekstraordinære værsituasjonen med mye snø på arenaene og dårlige værutsikter. Basert på situasjonen i dag og værutsiktene er det en betydelig risiko for at kampene ikke kan gjennomføres som planlagt. I runde 1 går alle kampene på kunstgress, mens naturgressbanene tas i bruk i runde 2. Der er utfordringene noe større. Etter en totalvurdering, basert på tilbakemeldinger fra klubber og befaringer, har NFF valgt å utsette disse to kampene allerede i dag, sier konkurransedirektør i NFF, Nils Fisketjønn.

Når det gjelder 1. serierunde førstkommende helg ser den ut til å gå som oppsatt.

– Akkurat nå ser runde 1 ut til å gå som planlagt. Uansett er man så nærme avspark at eventuelle endringer besluttes av dommeren på arenaen, sier Fisketjønn.