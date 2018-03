Holdt unna for Karasjok IBK

sport

Sist helg ble sesongens siste seriekamper i 2. divisjon Finnmark unnagjort i Karasjok, og avdelingens to beste lag møttes til dyst. Alta IBK slo Karasjok IBK da lagene møttes i Finnmarkshallen tidligere i vinter, og arrangørklubben var dermed svært revansjesugen i egen hall.

Det ble et tett og spennende oppgjør der Karasjok-spillerne fikk sin hevn. Hjemmelaget vant 3-2, og det hele ble avgjort seks sekunder før full tid. Måten det skjedde på likte Alta IBK-ledelsen svært dårlig.

– Vi spilte egentlig en ganske bra kamp. Defensivt var vi gode. Baklengsmålene var litt av den tilfeldige sorten, men det er slikt som skjer. Da Karasjok scoret det siste målet var det imidlertid ikke så veldig god stemning verken på banen eller på benken. Det var tidenes høyeste kølle i duellen i forkant av målet, og den ene dommeren ville gi frislag. Men dette var hans første kamp som dommer, og han blåste så lavt i fløyta at dommermakkeren ikke hørte det. Så scoringen ble godkjent. Da gikk det noen sikringer på benken vår, forteller Lasse Varsi i Alta innebandyklubb.

Resultatet fikk ikke noe å si for hvem som vant seriegull. Alta IBK hadde mye bedre målforskjell enn Karasjok før den siste kampen, og så det hadde ingenting å si at begge lag endte på 27 poeng. Både Alta og Karasjok er klare for sluttspillet som går av stabelen i Finnmarkshallen om en drøy uke.

– Vi gleder oss veldig til sluttspillet. Det blir spennende å se om vi kan klare målet om en plass i finalen, avslutter Varsi.

Alta IBK møter TSI og Bodø i sin pulje. I den andre gruppa møtes Karasjok, Harstad og BK 9000. Harstad spilte i eliteserien senest i fjor og er storfavoritt til å vinne sluttspillet i Nordlysbyen.

PS! Alta IBKs andrelag slo HF Innebandy to ganger sist helg og sikret dermed tredjeplass i seriespillet. HF Innebandy ble nummer fire, Kautokeino IL nummer fem og Billefjord IL nummer seks.