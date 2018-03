Fjær i hatten for svømmemiljøet

sport

Fredag i neste uke går startskuddet for det mangfoldige idrettsarrangementet Barents Winter Games, og denne gangen samles de ulike delegasjonene i svenske Luleå. 202 nordnorske utøvere er tatt ut, og både Alta og Kautokeino er representert i flere idrettsgrener.

– Dette er femte gang Barents Games arrangeres, og for første gang er det Sverige og Luleå som er vertskap. Mesterskapet blir for øvrig det største Barents Games-arrangementet i historien. Totalt er det 1.100 deltakere som skal konkurrere i 15 ulike idretter, opplyser Mona Lisa Skipnes, som er koordinator for idrett i Barentsregionen.

Dominerer svømmeuttaket

Utøverne i Barents Winter Games kommer fra Russland, Finland, Sverige og Norge. I tillegg til det rent sportslige programmet legges det også opp til at deltakerne får møtes utenom idrettsbanen.

– Barents Games er blitt en viktig arena for folk til folk-samarbeidet, opplyser hun videre.

Det er spesielt én idrettsgren som peker seg ut når det kommer til uttatte Alta-utøvere. Norge har plukket ut 17 svømmere som skal representere de norske fargene i mesterskapet, og syv av disse er fra Alta. Nordlysbyen svømme- og triatlonklubb har fått med Andrea Martnes, Emma Strand Haugen, Sietse Halbertsma og Andrine Svea. I tillegg deltar Sabrina Alexandra Jessen, Karl André Thomassen og Oskar André O. Olsen fra Alta svømmeklubb.

De øvrige norske svømmerne kommer fra Sortland, Harstad, Fauske og Kirkenes.

Tre utøvere fra Kautokeino

Også i en del andre idretter vil Alta og Kautokeino har utøvere med. BULs talentfulle langrennsløper og skiskytter Astrid Nordstrand Fiksen skal konkurrere i skiskyting. Hun får selskap av Jonas Bjørkli fra Alta skiskytterlag.

I innebandy er Sondre Biti Sandvik fra Kautokeino IL tatt ut.

Norge stiller også med futsallag på dame- og herresiden. Målvakt Alexander Ellingsen fra Alta IF og Tverrelvdalen ILs storscorer Stein-Arne Mannsverk skal i aksjon for herrene, mens Kautokeino-duoen Kari Margrethe Triumf og Elina Johansen Ljas er tatt ut på damelaget.

Alta IFs volleyballgruppe har også fått med et par utøvere. Simon Thomassen og Ronar Rødberg har fått plass på det norske laget.

Noen nye idretter

Det knytter seg selvsagt stor spenning hva Norge kan få til i møtet med Russland, Finland og Sverige.

– Mens mange idretter har lang tradisjon for samarbeid i Barentsregionen, er det også noen helt nye. En av idrettsgrenene som nå er kommet med i Barentsprogrammet er kunstløp. Her stiller Norge med én utøver. Hun er den eneste som er gammel nok (over 15 år) til å delta. Alpint er også med for første gang i Barents Winter Games og her stiller Norge med 7 utøvere, forteller Skipnes.

I fjor var Norge og Bodø vertskap for Barents Summer Games med nesten 700 deltakere i 15 ulike idretter. I 2016 ble Barents Winter Games arrangert i Murmansk med 700 deltakere i 10 idretter.

PS! Langrenn er en av idrettene som det skal konkurreres i, men Barents Winter Games kolliderer med nordnorsk mesterskap på ski. Dermed stiller ikke Norge med noen langrennsløpere i Luleå.