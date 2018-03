Vant publikums hjerter

sport

Lørdag ble det arrangert judustevne i Talvik, og i klasse ungdom 13-14 år var publikum vitne til en utrolig jevn og spennende kamp mellom Torbjørn Simonsen i blått og Eigir Bjørkli Sara i hvitt, begge fra Alta judoklubb.

De holdt på mye lengre enn normalt og til slutt satte Eigir Bjørkli Sara inn støtet som gjorde at han vant gull og avgjorde kampen. Torbjørn og Eigir syntes det er et godt treningsmiljø i klubben og sier judo er veldig bra trening og en arena hvor de får føle på mestringsfølelsen.

– Dette er 15. året vi arrangerer dette judostevnet her i Talvik. Vi har rundt 25-26 aktive barn og unge i Talvik judoklubb, så det er utrolig viktig at vi tar vare på dem og arrangerer stevner som dette. Det er utrolig gøy å se så mange ta turen ut hit for å heie og støtte opp under utøverne og arrangementet, sier leder for Talvik judoklubb, Leif Kristiansen.

Populær idrett i Talvik

Judoklubbene Alta og Talvik som før var en felles klubb viser til godt samarbeid og god historikk med flere tidligere norgesmestre. I 2004 valgte derimot Leif Kristiansen og utøverne i Talvik å etablere sin egen judoklubb i den lille bygda.

– Interessen for judo er og har lenge vært stor i Talvik. Med flere aktive utøvere og godt engasjement var det på sin plass å etablere noe her og gi barn og unge det tilbudet. Dessuten er det artig med litt konkurranse mellom klubbene også, sier Kristiansen.

Godt samarbeid

Den mange årige lederen for Talvik judoklubb, som også fikk en oppmerksomhet for lang og tro tjeneste innenfor judomiljøet i Alta og Talvik, sier at klubbene samarbeider veldig godt. De har god dialog med blant annet judo-ildsjel Kjell Bjørnes fra Alta judoklubb.

– Det er klart at vi må samarbeide. Vi hjelper hverandre og låner blant annet utstyr hvis det er behov. Til syvende og sist er vi en liten idrett med få utøvere sammenlignet med for eksempel fotball og ski. Vi og Alta judoklubb er de eneste klubbene i Finnmark, så det er viktig at vi står sammen, forteller han.

Kristiansen nevner avslutningsvis den gode dugnadsånden og er takknemlig for de som står på for judoen i Alta og Talvik.

Utøverne skal delta i tre stevner under vinterens judosesong. Det fullførte stevnet i Talvik, samt to i Alta i løpet av våren.