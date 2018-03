Krogh går femmila

sport

Lørdag er det klart for det fem mil lange verdenscuprennet med tradisjonell folkefest både på stadion og i Nordmarka, mens på søndag går 30-kilometeren for kvinner. Årets renn går i fri teknikk, noe som passer Finn Hågen Krogh bra. Tverrelvdalen-løperen har ikke lyktes i klassisk denne sesongen, og kan heller ikke se tilbake på en spesielt vellykket OL-tur. Han får nå en sjanse til vise seg frem for det norske publikummet.

Også Alta IF-løper Emilie Kristoffersen er tatt ut i den norske troppen.

– I fjor hørte jeg at det var over 120.000 personer samlet til skifest, og vi håper selvfølgelig at minst like mange tar turen til Holmenkollen i år. Løperne forbereder seg på tøffe skirenn, og vi vet de setter så utrolig stor pris på den hjelpen de får langs løypa. Verdens hardeste femmil betyr blodslit fra start til mål og det trøkket gutta får i Holmenkollen ligner ikke på noe annet. Utøverne har forberedt seg godt og er klare for å gi jernet på lørdag, og de setter så stor pris på den hjelpen de får fra publikum. Jentene også på søndag skal ut på en hard tremil, og det er viktig at publikum sparer litt av energien til jentene også, sier landslagssjef Vidar Løfshus til skiforbundets nettsider.

Disse stiller for Norge:

Martin Johnsrud Sundby, Røa IL

Didrik Tønseth, Byåsen IL

Niklas Dyrhaug, Tydal IL

Hans Christer Holund, Lyn Ski

Emil Iversen, IL Varden Meråker

Simen Hegstad Krüger, Lyn Ski

Johannes Høsflot Klæbo, Byåsen IL

Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer Skiklub

Finn Hågen Krogh, Tverrelvdalen IF

Magne Haga, Åsen IL

Eirik Sverdrup Augdal, Ringkollen SK

Mathias Rundgreen, Byaasen Skiklub

Per Kristian Nygaard, Vestre Spone IF

Sjur Røthe, Voss IL

Daniel Stock, Vadsø Skiklubb

Marit Bjørgen, Rognes IL

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, IL Heming

Ragnhild Haga, Åsen IL

Ingvild Flugstad Østberg, Gjøvik Skiklubb

Kari Øyre Slind, Oppdal IL

Heidi Weng, IL Bul

Maiken Caspersen Falla, Gjerdrum IL

Tiril Udnes Weng, Nes Ski

Emilie Fleten, Gol IL

Lotta Udnes Weng, Nes Ski

Thea Krokan Murud, Søre Ål IL

Silje Øyre Slind, Oppdal IL

Martine Ek Hagen, IL Bul

Emilie Kristoffersen, Alta IF

Anne Kjersti Kalvå, Lundamo IL

PS! Finn Hågen Krogh er også blant de norske løperne som skal i aksjon i Drammen på onsdag. Her arrangeres det årlige sprintrennet i Drammens gater. Dette er et renn i klassisk stil. Krogh har aldri vunnet sprinten i Drammen, men det var her han sikret sammenlagtseieren i sprintverdenscupen i 2015. Da ble han nummer to i konkurransen, kun slått av Eirik Brandsdal.