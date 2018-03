Hopper i Kollen

sport

Alta IFs hoppjuvel Anna Odine Strøm klinket til med 11. plass i sist søndags verdenscuprenn i Romania. Det var hennes beste verdenscupplassering noensinne. Slik utviklingen har vært denne vinteren er det neppe lenge før hun kaprer karrierens første topp ti-plassering.

Det kan skje allerede til helga. Søndag venter nemlig sesongens siste storbakkerenn, og det finner sted i Holmenkollen. Her er bakkestørrelsen 134 meter, noe som gir damene sjansen til å fly skikkelig langt. Norges skiforbund har tatt ut tre norske hoppere til søndagens arrangement, og det er Anna Odine Strøm, Silje Opseth og Maren Lundby. Anna Odine Strøm representerer både Alta IF og Kollenhopp, så hun er virkelig på hjemmebane.

– Etter en gledelig helg i Rasnov der Maren Lundby vant siste renn og dermed verdenscupen sammenlagt, gleder vi oss veldig til å hoppe på hjemmebane og det i storbakken. Anna Odine Strøm har i den senere tiden har vist at hun kan kjempe om topp 10-plasseringer i verdenscupen, det blir spennende å følge i Kollen, og sammen med Silje Opseth har de hatt en fin utvikling gjennom sesongen. De ligger jevnt og trutt og kniver om topp 15-plasseringer, skriver forbundet på sine nettsider.

– Vi lover å gjøre vårt ytterste for å være med å prege Holmenkollrennet, og så håper vi nå at interessen for jentehopp i Norge vises i publikumstall denne gangen. Med bra vær, mye mennesker som lager liv og hoppere som nekter å lande, ville dette bli et arrangement som bidrar til nettopp dette, sier landslagstrener Christian Meyer.