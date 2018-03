Berget eliteplassen

sport

Det var jubel og lettelse etter at eliteserielaget fra Alta beseiret Stavanger i skjebnekampen lørdag. Etter de avsluttende kampene søndag, er det klart at Stavanger og Black Nights fra Oslo fikk de sure nedrykksplassene, mens Alta sjakklubb brøt nok en barriere ved å berge plassen.

Thriller på lørdag

Alta endte på en 8. plass.

– Det er vi godt fornøyd med. Kanskje vi kommer i sjakkbladet no, smiler lagleder Odd Erling Mikalsen etter at spenningen er utløst. Det ble nemlig en thriller av de sjeldne under avslutningshelgen i Oslo.

Etter et knepent tap mot Bergen på fredag (2.5-3.5) var det nemlig klinkende klart hva som måtte skje i lørdagens kamp mot Stavanger. Å skyve problemet foran seg til søndagens siste kamp mot suverene Vålerenga var ingen god ide. Da ville de trengt et mirakel for å berge plassen.

Brøt barriere

Alta storspilte i den avgjørende thriller-kampen lørdag. Med seier 3.5-2.5 kunne de slippe jubelen løs.

– En ulidelig spennende kamp, forteller Odd Erling Mikalsen.

Altas sjakk-team sørget for at skuldrene kunne slippes ned etter dramaet mot Stavanger. Kun teori sto i veien for en fornyet eliteserie-kontrakt. Den slo ikke til.

Dermed har Alta sjakklubb stått for en aldri så liten bragd i sin aller første sesong i eliteserien.