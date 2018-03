sport

Svømme-NM for masters (veteran-NM) foregår i Alta denne helgen. Fredag kunne publikum være vitne til ny verdensrekord da Sørlandet Masters svømte inn til gull på 4x50 meter medley på tiden 2.13.60.

– Det var kjempegøy! Vi hadde også den forrige verdensrekorden fra i fjor, så at vi har forbedret oss er veldig morsomt. Vi er et år eldre, men også litt bedre, sa Lise Lothe med et smil om munnen lørdag formiddag.

Lise Lothe som opprinnelig er fra Fauske er nå bosatt i Grimstad hvor hun er svømmetrener og holder seg i form der. Lothe kan vise til flere nordiske rekorder som svømmer.

I fjor deltok Lise og resten av Sørlandet Masters i EM i Budapest hvor de satte mesterskapsrekord, da også på 4x50 meter medley. De fire spreke damene fra det glade sørlandet er altså virkelig noe å regne med, i ypperste verdensklasse!

A-sporten kommer med ytterligere oppdateringer fra NM-master senere og i mandagens e-avis.