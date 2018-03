Vant thriller

sport

Bare teori kan frata Alta Sjakklubb plassen i neste års eliteserie, etter at laget storspilte i den avgjørende thriller-kampen lørdag. Med seier 3.5-2.5 kunne de slippe jubelen løs.

– En ulidelig spennende kamp, rapporterer Odd Erling Mikalsen fra Oslo.

Stavanger måtte beseires for at Alta skulle ha en reell sjanse på fornyet kontrakt blant Norges aller beste lag. Etter tap mot Bergen med knepne 2.5-3.5 fredag, måtte de eventuelt stole på et mirakel i siste kamp mot serieleder Vålerenga søndag.

Altas sjakk-team sørget imidlertid for at skuldrene kunne slippes ned etter dramaet mot Stavanger. Dermed har Alta sjakklubb stått for en aldri så liten bragd i sin aller første sesong i eliteserien.

– Kun teori kan frata oss plassen i neste års eliteserie, sier lagleder Mikalsen.