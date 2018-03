Råsterke NM-plasseringer

sport

Norgesmesterskapet for landets langrennsjuniorer arrangeres i Steinkjer denne helga. Fredag var det renn i klassisk stil, og 18-åringene på herresiden gikk 15 kilometer. Her leverte Johannes Helsvig Nilsen fra Alta IF et meget godt løp og endte på en råsterk 12. plass.

Hele 166 langrennsløpere fra hele landet stilte til start i denne klassen, som for øvrig ble vunnet av Andreas Kirkeng fra Drammen. David Thorvik og Iver Tildheim Andersen kapret de øvrige pallplassene.

– Det var et imponerende løp av Johannes. Han var bare nummer 45 ved passering 1,9 kilometer, men så satte han opp tempoet og klatret på lista. Han avsluttet meget sterkt, forteller Frode Wilhlemsen, som følger junior-NM på nært hold.

Også BUL-gutten Hermann Nordstrand Fiksen leverte varene i gutter 17-årsklassen. Han ble nummer 15 på åpningsdistansen.

– Hermann avsluttet i likhet med Johannes veldig sterk. Det er moro å starte NM med så gode resultater, sier Wilhelmsen.

Alta IFs Brage Bjørnstad gjorde det også skarpt i 17-årsklassen. Han gikk inn til 26. plass. Klassen ble vunnet av Martin Kirkeberg Mørk, mens Espen Aakervik og Lars Agnar Hjelmeset sikret henholdsvis sølv og bronse. Det var 202 startende i denne årsklassen.

Andre plasseringer:

Menn 17 år:

69) Nikolay Andreas Wilhelmsen, Alta IF

154) John Arne Bredal-Hansen, Talvik IL

Menn 18 år:

54) Fredrik Nilsen, Alta IF

63) Mathias Andersen Hansen, Alta IF

67) Torjus Johansen, BUL

Menn 19/20 år:

187) Eirik Skoglund Dahler, BUL

Kvinner 17 år:

51) Andrine Charlotte Ordemann Olsen, Alta IF

Saken oppdateres!