Ferdig med titteljaget

– Jeg har vel vært i bassenget fire ganger siden mai i fjor. Så jeg føler meg ikke akkurat som en favoritt til å vinne nye NM-titler. Men det er heller ikke noe overordnet mål for meg lenger, sier svømmelegenden Ove Wisløff til A-sporten.

Svømmer 50 meter bryst

Wisløff er en av de absolutt største utøverne i Alta-idrettens historie. Han vant kongepokalen fire år på rad, nærmere bestemt fra 1973 til 1976. Han har vunnet flere nasjonale mesterskapsgull enn noen annen altaværing, og ble på høyden av karrieren tatt ut til å representere Norge i de olympiske leker i Montreal i 1976. Her tok han en imponerende tiendeplass på 200 meter bryst og ble nummer 18 på 100 meter bryst. Han kan også se tilbake en femteplass i europamesterskapet i 1974. Han har også vunnet utallige titler som masters, så Wisløff føler ingen trang til å jage flere mesterskapsgull.

– Den tiden er over. Jeg har hatt hjerteflimmer og gått gjennom flere ryggoperasjoner de siste årene, så det har blitt få NM-deltakelser. Men det er klart at jeg må prøve meg når vi arrangerer NM masters her i Nordlysbadet. Men det blir med én individuell øvelse og stafett, forteller 63-åringen.

Wisløff skal i aksjon i ettermiddag. Da er det 50 meter bryst på NM-programmet.

– 50 meter er langt nok med tanke på det treningsgrunnlaget jeg har. Andre får ta seg av de lengre distansene, smiler han.

Møter gamle kjente

I disse dager handler NM først og fremst om det sosiale for den meritterte Alta-svømmeren.

– Det er veldig artig å treffe gamle kjente igjen. Jeg gleder meg vel strengt tatt mer til akkurat den biten enn selve konkurransene. Banketten på lørdag blir helgas høydepunkt, ler Wisløff, som allerede i går traff folk som han konkurrerte mot på 70-tallet.

– Jeg snakket med noen som husket veldig godt at de var her i Alta i 1971. Da arrangerte vi norgesmesterskapet i svømming for aller første gang, og det var definitivt ikke noe som hadde gått i glemmeboka. Slike ting synes jeg er morsomt.

I tillegg til konkurransene blir det en god del dugnadsjobbing denne helga. Master-utøverne i Alta svømmeklubb må bidra for å få hjulene til å gå rundt.

– Det blir nok en del timer i Nordlysbadet denne helga, men det er en dugnad jeg gjør med største glede. Alt overskuddet fra dette arrangementet går rett til barne- og ungdomsgruppa i klubben. Det er fint hvis et mesterskap for godt voksne kan bidra til å skape gode rammer for de unge, avslutter han.

Mange gode hjelpere

A-sporten var innom Nordlysbadet da svømmeklubben holdt på med opprigging av tribuner og teknisk utstyr torsdag kveld. Leder for NM-komiteen, Anne-Grethe Lillemoen, føler at de har bra kontroll på det som skal skje de neste par dagene.

– Det er mye som skal gjøres. Men vi har fantastisk flinke hjelpere, så dette kommer til å gå helt fint. Vi har også hatt en del elever fra Alta videregående skole her som har hjulpet til. De skal også bidra som tidtakere i helga, forteller Lillemoen, som ikke hadde fått samtlige dommere og deltakere til Alta torsdag kveld.

– Det var noen som strandet i Tromsø og ikke fikk plass på flyet til Alta før fredag morgen og formiddag. Men når NM starter skal vi være fulltallige, smiler hun.

Rundt 350 deltakere skal kjempe om NM-medaljer i bassenget denne helga. Noen av disse har valgt å komme tidligere eller blir værende et par dager ekstra.

– Enkelte har overnattet på ishotellet, mens andre har kjørt rein, hunder eller scooter. Vi har oppmuntret deltakerne til å benytte seg av de tilbudene vi har her oppe. Et slikt mesterskap vil definitivt sørge for klingende mynt i kassa for næringslivet i Alta, fastslår hun.

De første NM-øvelsene startet klokken 12.00 fredag formiddag. Klokken 15.45 vil det bli offisiell åpning av mesterskapet. Altaposten streamer helgas begivenhet i sin helhet på nett.